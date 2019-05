Chelsea, Azpilicueta su Hazard: "Spero che rimanga a lungo con noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea, ha parlato del futuro del compagno di squadra Eden Hazard, da settimane dato per vicinissimo al Real Madrid: "Non sappiamo più di quello che tutti sanno già. E' un giocatore molto importante e come tale vive costantemente tra mille voci di mercato. E' il nostro miglior giocatore e penso che tutti lo vorrebbero. Siamo molto contenti di lui e spero che rimarrà il più a lungo possibile".