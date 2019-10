© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Azpilicueta, difensore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Jorginho e la sua esperienza con i Blues: "Mi ha impressionato molto da quando è arrivato. In questa stagione si è adattato alle richieste di Lampard, che preferisce vederlo più avanti per creare più occasioni. Il ritmo con cui lavora è impressionante. In campo recupera molte palle e quindi è un giocatore molto importante per noi".