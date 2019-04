© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cesar Azpilicueta, autore di uno dei due gol con cui il Chelsea ha battuto il Cardiff nell'ultimo turno di Premier, ha parlato in vista della gara interna col Brighton partendo dalla contestazione dei tifosi verso il gioco di Sarri: "Dobbiamo dare ai tifosi ciò che vogliono. Non siamo felici di ciò che abbiamo fatto fino ad oggi, abbiamo perso troppi punti per strada. Ma siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo remare nella stessa direzione. Siamo tutti responsabili. I tifosi hanno espresso i loro pensieri, ma noi pensiamo solo a lavorare. Ora dovremo riuscire a creare fin da subito una grande atmosfera contro il Brighton, i tifosi ci staranno dietro se riusciremo a dargli spirito combattivo, ottimo calcio e qualche gol".