Chelsea, Azpilicueta: "Voglio la mia seconda Europa League coi Blues"

Il difensore del Chelsea Cesar Azpilicueta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Europa League con l'Eintracht Francoforte, ha parlato così: "Innanzitutto auguro al mio connazionale Casillas (oggi ricoverato per un infarto, ndr) una pronta guarigione. Ci ho giocato insieme nella Nazionale spagnola e gli mando un grosso in bocca al lupo".

Sul ruolo di centrale: "Sono pronto a giocare in qualsiasi ruolo. Non importa dove, giocherò nella posizione che mi chiederà Sarri".

Sull'Eintracht: "Ci aspetta una sfida difficile, siamo entrambe vicine alla finale e dovremo quindi faticare in questo doppio confronto. Il nostro obiettivo è vincere un trofeo, speriamo di arrivare a Baku".

Sull'Europa League: "È stato il mio primo titolo col Chelsea, sarà sempre speciale. L'Europa League magari non sarà il miglior trofeo d'Europa, ma è al secondo posto. Vogliamo ripetere il successo del 2013".

Sull'Eintracht: "Guardo spesso le partite di Bundes. L'Eintracht ha dominato il suo gruppo di Europa League, gioca con un'altissima intensità e non potremo farci trovare impreparati":

Sull'infortunio di Rudiger: "È un giocatore importante per noi, perderlo adesso non ci aiuta, ma vogliamo recuperarlo il prima possibile".