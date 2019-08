Michy Batshuayi non vuole lasciare il Chelsea. Sebbene il belga non sia considerato dal tecnico Frank Lampard, che gli sta preferendo nel ruolo di punta Tammy Abraham e Olivier Giroud, vuole provare almeno nei primi sei mesi a lottare per una maglia. Lo riporta il London Evening Standard. 25 anni, il giocatore era stato accostato anche a squadre italiane.