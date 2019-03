© foto di Gaetano Mocciaro

I tifosi del Chelsea hanno deciso di boicottare Maurizio Sarri. È l'apertura del Daily Mail di oggi: Il ko contro l'Everton nell'ultimo turno di Premier League è l'ennesima goccia che sta facendo traboccare il vaso, con i supporters che hanno mal digerito lo stile di gioco del tecnico italiano e nelle ultime settimane sono passati anche ai veri e propri insulti nel corso delle partite dei blues. "Fuck Sarri-ball" è il coro che si è alzato nelle recenti gare del Chelsea, frase che non ha bisogno di interpretazioni. La novità ora è data dalla scelta di alcuni abbonati di vendere i propri biglietti per le prossime tre partite casalinghe, contro Brighton, West Ham e Burnley. In mezzo anche la partita di Europa League contro lo Slavia Praga che si preannuncia ben poco soddisfacente in termine di incassi. Un segnale netto a Roman Abramovich: Maurizio Sarri non è un tecnico gradito alla tifoseria.