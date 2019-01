Chelsea, bomba del Guardian: "Rischia il blocco del mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea è finito nel mirino della FIFA e rischia il blocco del mercato. Secondo quanto riporta The Guardian, i Blues potrebbero infatti aver violato le regole per il tesseramento di più di 100 calciatori di età inferiore ai 18 anni. Il comitato incaricato sta esaminando attentamente le informazioni fornitegli dal club per prendere una decisione definitiva. Da parte del Chelsea sono arrivate subito secche smentite, ma al momento - sottolinea il tabloid - il rischio di vedersi sospesi gli acquisti è alto. Seguiranno aggiornamento importanti nelle prossime ore.