Chelsea, buone notizie: Kante torna a disposizione di Lampard

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per il Chelsea e per i suoi tifosi in vista del secondo match di Champions League contro il Lille. Con una nota il club londinese ha comunicato il rientro in gruppo di N'Golo Kante dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde nelle ultime settimane. Il centrocampista sarà dunque a disposizione di Frank Lampard per la gara in terra francese.