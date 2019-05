© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gary Cahill lascerà il Chelsea dopo 7 anni di militanza e dopo aver vinto praticamente tutto con la maglia dei Blues. La sua carriera però non è terminata, visto che il difensore e ormai ex capitano dei londinesi, potrebbe essere una delle prime opzioni dell'Aston Villa da poco promosso in Premier League. Il giocatore ha iniziato la propria carriera con la maglia dei Villans e potrebbe concluderla con la stessa maglia indosso. A riportarlo è il Sun.