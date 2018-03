Chelsea, Cahill: "Per arrivare tra le prime quattro dobbiamo lavorare sodo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il 2-1 rifilato al Crystal Palace, il capitano del Chelsea Gary Cahill ha sottolineato l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro di Premier League: "Finire tra le prime quattro è l'ambizione. Ci siamo messi in una situazione difficile e ora dobbiamo lavorare sodo. I risultati non sono andati bene dal match contro il Bournemouth e siamo in una situazione difficile. Dobbiamo mostrare lo stesso carattere e ambizione che abbiamo dimostrato in questa gara per finire tra le prime quattro".