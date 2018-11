Chelsea, Cahill può lasciare già a gennaio. Sarri non lo "vede"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Guardian il Chelsea non si opporrà alla richiesta di cessione di Gary Cahill in prestito a gennaio. Il centrale difensivo non rientra nei piani di Maurizio Sarri che l'ha impiegato per soli 21 minuti in tutto il campionato, dandogli spazio in Coppa di Lega e in Europa League contro i modesti avversari del Vidi e del BATE Borisov.