Chelsea, Cahill: "Sarri non ha rispettato e io non posso rispettare lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In un'intervista rilasciata al Telegraph, Gary Cahill ha criticato il trattamento ricevuto da Maurizio Sarri, che praticamente non ha contato su di lui durante tutta la stagione: "Se non giochi due, tre, quattro partite, non ti deve dare spiegazioni, ma se questo succede per nove o dieci partite, devono spiegarti la situazione e l'allenatore non l'ha fatto con me, ho visto giocatori che hanno vinto tanto con il Chelsea e che non stanno bene. Mi viene difficile rispettare chi non hanno rispettato ciò che abbiamo fatto per il club".