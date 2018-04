Chelsea, Cahill: "Tre importanti importanti, dobbiamo vincerle tutte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sono tre punti importanti per noi. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita fino alla fine della stagione", così il capitano del Chelsea Gary Cahill ha parlato dopo la vittoria per 1-0 in casa dello Swansea. "Sapevamo che sarebbe stato difficile e lo abbiamo visto. Nella ripresa hanno giocato d'azzardo e spinto in avanti, ma abbiamo ottenuto un clean sheet. Cercavamo il secondo gol ma non ci siamo riusciti. E' stato un ottimo gol quello di Cesc e forse la loro fiducia è diminuita dopo quel gol iniziale".