Chelsea, cercasi acquirente per Drinkwater: opzioni Norwich e Brighton

L'avventura di Danny Drinkwater con la maglia del Chelsea sembra essere giunta al capolinea. Il centrocampista ex Leicester, mai protagonista con la maglia dei Blues, dovrebbe essere ceduto nei prossimi giorni: Norwich e Brighton si contendono il giocatore, che fu grande protagonista nella vittoria in Premier delle Foxes guidate da Claudio Ranieri. Lo riporta The Sun.