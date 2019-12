© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il blocco del mercato, il Chelsea è dovuto per forza di cose rimanere con gli stessi uomini in organico. Ha tratto beneficio dai giovani rientrati alla base, ma per le prossime sessioni sta pensando a diversi colpi, specie nel reparto avanzato. Secondo il Sunday Express, il mirino è puntato su Wilfried Zaha (27) del Crystal Palace e Jadon Sancho (19) del Borussia Dortmund.