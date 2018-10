Chelsea, Cesc Fabregas può tornare in Spagna: c'è l'Atletico Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cesc Fabregas valuta il ritorno in Spagna nella prossima stagione. Come riporta il Daily Mail, infatti, il centrocampista del Chelsea potrebbe non rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno e firmare con l'Atletico Madrid. Lo spagnolo con Sarri ha subito ritrovato fiducia, ma le chiamate dei colchoneros e del suo amico Diego Costa continuano a ripetersi senza tregua.