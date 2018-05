Chelsea- Champions, è quasi addio. Il Tottenham ha l'aritmetica dalla sua

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A meno di miracoli, il Chelsea dice addio al sogno Champions League, mentre il Tottenham lo raggiunge, comunque finirà il campionato, visti i risultati di stasera in Premier League. I Blues pareggiano infatti in casa con l'Huddersfield andando a 70 punti, mentre il Tottenham batte il Newcastle 1-0, allungando a 74, un distacco che dà la forza della matematica agli Spurs. Ultima speranza per Conte e i suoi resta quella di raggiungere il Liverpool, che però ha due punti di vantaggio, la differenza reti dalla sua e un'ultima gara di campionato praticamente certa. Il pareggio di Stamford Bridge, di contro, dà la salvezza aritmetica all'Huddersfield. Vittoria abbastanza ininfluente del Leicester sull'Arsenal, il Manchester City abbatte il 3-1 il Brighton, portando a 105 gol il record di reti del campionato.