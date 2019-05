© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia turbolenta in casa Chelsea, che domani sfiderà l'Arsenal nella finale di Europa League. Durante la seduta di rifinitura dei Blues, infatti, c'è stato un diverbio tra Maurizio Sarri e David Luiz: il difensore, dopo un diverbio con Gonzalo Higuain e dopo aver preso visione di un bigliettino, ha manifestato il proprio dissenso nei confronti del tecnico a parole e gesti. Sarri non ha preso bene le rimostranze del brasiliano e ha lasciato il campo d'allenamento lanciando in aria il cappellino e prendendolo a calci più di una volta.