Chelsea, comunicato sulla cessione di Hazard: "Grazie, stella splendente"

Eden Hazard lascia il Chelsea e si trasferisce al Real Madrid. Questo il comunicato della società londinese, pubblicato sul proprio sito ufficiale: " Hazard verrà ricordato come uno dei più grandi giocatori della nostra storia. Ha aiutato la squadra a vincere la Premier League in due occasioni, l'Europa League due volte, la FA Cup e la Coppa di Lega una volta. È stato eletto miglior giocatore del Chelsea in quattro occasioni. Una stella splendente in tutti questi numerosi successi ottenuti dalla squadra, Hazard ha giocato 352 partite per il club, il 23esimo per presenze nella nostra storia, e ha segnato 110 gol, il nono nella classifica di tutti i tempi".