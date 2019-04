© foto di J.M.Colomo

Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror, i dirigenti del Chelsea nelle ultime settimane avrebbero tenuto dei contatti con gli agenti di Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco che piace molto ai Blues. Qualsiasi trattativa, in ogni caso, è soggetta al blocco del mercato che non permetterà al Chelsea di acquistare giocatori per le prossime due sessioni.