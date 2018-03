Chelsea, Conte: "Anche i pali hanno contato. Messi determinante"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte, parla della sfida tra Chelsea e Barcellona terminata 3-0 per i blaugrana. Queste le sue dichiarazioni a Premium Sport:

Cosa ti sei detto con Messi?

"Erano soprattutto complimenti. Stiamo parlando di un giocatore che continua a fare la differenza e che muove il risultato finale. E' stato determinante in queste due partite."

Messi è l'unica differenza tra il Chelsea e il Barcellona?

"La differenza l'hanno fatta anche i pali. Ne abbiamo presi quattro in due gare. Il risultato di questa sera non è giusto perché abbiamo creato tanto. Loro con tre ripartenze sono stati bravi a fare tre gol. Siamo una squadra giovane e per tanti era la prima volta in Champions League. C'è tanta strada da fare".

Vincere un trofeo ti farebbe restare a Londra?

"Non è questione di vincere qualcosa. Penso che il lavoro di un allenatore debba essere valutato in base anche alla felicità dei calciatori. Si può fare meglio, ma possiamo crescere tanto ancora. Non cerco conferme nelle vittorie. Vado avanti per la mia strada, sapendo di fare un buon lavoro".

Perché Giroud al posto di Morata?

"Io li vedo ogni giorno e so chi sta meglio da un punto di vista psicologico e fisico".

Su Morata:

"Stiamo parlando di un giocatore giovane che in questa stagione ha avuto per la prima volta l'opportunità di partire titolare. Nel Real era la riserva di Benzema così come lo era di altri attaccanti nella Juve. Ha delle qualità e cerchiamo di migliorarlo. Quest'anno ha avuto un problema alla schiena che lo ha limitato".