Chelsea, Conte esalta Pochettino: "C'è tanto di lui in questo Tottenham"

Antonio Conte, manager del Chelsea, domani sfida il Tottenham e non ha mancato di lodare il suo avversario Mauricio Pochettino. "Gli Spurs sono una società che, da diversi anni, compete per i trofei e posso assicurarvi che in Inghilterra non è certo facile. Due anni fa sono andati vicinissimi quando trionfò il Leicester. Pochettino è un ottimo manager e c'è tanto del suo in questa crescita del Tottenham. Qui ci sono sei squadre in lotta e non è facile e lui è bravo. Venni a trovarlo e a visitarlo nel 2014, condividendo le nostre idee".