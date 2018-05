Chelsea, Conte: "Fortuna fattore chiave per vincere in Champions"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nella conferenza stampa di ieri, Antonio Conte ha parlato anche della finale di Champions, scaturita dai risultati della settimana: "In campionato hai 38 gare per raggiungere i tuoi obiettivi, primo o poi i valori vengono fuori. In Champions League la chiave è la fortuna: quando arrivi a quarti o semifinali, una sola situazione può cambiare una gara e devi essere fortunato per avere la meglio".