Chelsea, Conte: "Lavoro fantastico anche quest'anno, non contano i trofei"

Alla vigilia della sfida di FA Cup contro il Leicester City, il tecnico del Chelsea Antonio Conte ha detto che non conterà vincere un trofeo per salvare la stagione: "Un sacco di volte paragoniamo la buona stagione alla la brutta stagione in base a cosa vinci. La scorsa stagione abbiamo fatto un lavoro fantastico. Anche in questa stagione stiamo facendo un lavoro fantastico. Ma dobbiamo capire a che livello siamo. Non è importante se aggiungo un altro trofeo nella mia carriera. Per me la cosa più importante è lavorare sodo, cercare di migliorare il club e i giocatori. Sono molto soddisfatto per il mio lavoro, per il lavoro che stiamo facendo. Io, lo staff, i miei giocatori stiamo facendo un lavoro fantastico, anche in questa stagione".