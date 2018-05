Chelsea, Conte: "Liverpool e la Champions? La Premier è diversa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Chelsea Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della super sfida di domenica con il Liverpool: "I Reds davanti sono davvero temibili, i loro attaccanti sono bravi ad attaccare lo spazio. Dobbiamo restare compatti ed approcciare la gara nel modo giusto. Loro stanchi dopo la Champions? Non credo, saranno sicuramente pronti per la sfida di domenica. Noi vogliamo finire la stagione nel miglior modo possibile. Giocare una competizione europea è totalmente differente rispetto ad un campionato, dove hai 38 partite a disposizione per dimostrare di essere il migliore. I giocatori per il Mondiale? I vari CT hanno già in mente le loro scelte per il Mondiale, le mie scelte di formazione non cambieranno in base a questo da qui alla fine della stagione".