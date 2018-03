Chelsea, Conte: "Morata è al 100%. Kane tra i migliori al mondo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Tottenham: "Questo periodo è stato molto importante per Morata, nell'ultima settimana ha lavorato benissimo. Sa che doveva farlo perché aveva avuto un problema alla schiena che lo ha tenuto fuori per un mese. Ora è davvero tornato al 100% ed è pronto per un grande finale di stagione e anche per giocarsi un posto al Mondiale. Kane? E' uno dei migliori al mondo, se non ce l'hai ne risenti. Allo stesso tempo però penso che il Tottenham sia una squadra importante con un'ottima rosa. In passato hanno dimostrato che l'assenza di Kane può non pesare sul rendimento della squadra. I nostri obiettivi sono quelli di arrivare in Champions League e in finale di FA Cup. Niente è impossibile. Dobbiamo cercare di vincere ogni partita".