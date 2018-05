© foto di Imago/Image Sport

Antonio Conte, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della finale di FA Cup contro il Manchester United commentando anche il suo rapporto con Mourinho: "Il nostro è un rapporto normale, sicuramente domani gli stringerò la mano, poi penseremo solo alla gara. Abbiamo la possibilità di vincere un altro trofeo, se dovessimo riuscire a vincere la FA Cup sarebbe un grande risultato per tutta la squadra. Domani ci batteremo contro una rivale molto forte, quest'anno abbiamo espresso un gioco strano ed è stato un peccato. Quando si gioca una finale la cosa più importante è vincere, credo comunque che sarà una partita molto tattica e difficile per entrambe le squadre