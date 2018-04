Chelsea, Conte: "Possiamo solo vincere e mettere pressione alle altre"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria sul campo dello Swansea, che tiene ancora in vita il suo Chelsea per un posto in Champions, il manager dei Blues Antonio Conte ha così parlato: "La partita l'abbiamo iniziata molto bene ma dovevamo essere più bravi a chiuderla subito e non dare occasioni di riprendersi al nostro avversario. In fase difensiva però siamo stati molto attenti e ci prendiamo questa buona vittoria e i tre punti. Ora abbiamo tre partite: dobbiamo vincerle tutte e tre per i nostri tifosi, poi vedremo cosa succederà. Il solo modo che abbiamo per mettere pressione alle prime è vincere".