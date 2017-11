Chelsea, Conte punta Diakhaby per la sua difesa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Chelsea guarda in Francia per potenziare la difesa. Il The Sun fa sapere che nel mirino di Antonio Conte c'è Mouctar Diakhaby, classe '96 centrale di proprietà del Lione. Sotto contratto fino al giugno 2022, i blues potrebbero tentare l'assalto per il giovane calciatore durante il mese di gennaio.