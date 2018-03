Chelsea, Conte: "Rispetto il Tottenham, è una delle migliori in Premier"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La domenica di Pasqua di Premier League vedrà in programma la grande sfida tra Chelsea e Tottenham. E alla vigilia Antonio Conte ha speso parole importanti per la squadra di Pochettino: ""Ci sono alcuni giocatori di grande talento in questa squadra. Ho molto rispetto per il Tottenham. Hanno fatto molta strada negli ultimi anni. Oggi è una delle migliori squadre in Inghilterra", ha detto il tecnico italiano.