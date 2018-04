Chelsea, Conte: "Salah migliorato grazie all'esperienza in Italia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Chelsea Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Swansea: "Per prima cosa dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti. Lo Swansea sta attraversando un ottimo momento di forma, ma se vogliamo continuare a sognare la Champions League dobbiamo cercare di ottenere la vittoria e mettere un po' di pressione sulle squadre che stanno davanti. David Luiz? Non so se riuscirà a giocare nelle ultime gare, vedremo. Si sta allenando è sta molto meglio, il suo obiettivo è tornare in campo prima della fine della stagione. Salah? Non possiamo mettere a confronto il giocatore di quattro anni fa e quello di oggi. È cresciuto tantissimo, l'esperienza in Italia è stata importante per il suo modo di giocare. Oggi è sicuramente un giocatore diverso rispetto al passato".