Chelsea, Conte: "Stasera abbiamo fatto bene con le due punte"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte, tecnico del Chelsea, ha analizzato così la vittoria per 2-1 in casa del Burnley: “Era importante portare a casa i tre punti. In passato è stato complicato per me provare l'opzione con le due punte, ma stasera Morata e Giroud hanno fatto bene e lavorato duramente per la squadra. FA Cup? Cercheremo di approdare in finale, ma non sarà facile. Dovremo mettere in campo sempre lo spirito visto oggi”, sono le parole rilasciate a Sky Sports.