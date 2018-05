Chelsea, Courtois ai saluti: ha comunicato al club che non rinnoverà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thibaut Courtois ha deciso di non rinnovare il contratto col Chelsea. Secondo quanto riporta Onda Cero, il portiere belga ha stoppato infatti ogni trattativa per prolungare il suo accordo in scadenza a giugno 2019 coi Blues. Possibile, dunque, che il club londinese decida di cederlo già quest'estate con PSG e Real Madrid che non hanno mai nascosto il loro interesse.