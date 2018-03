Chelsea, Courtois ammette: "Non mi aspettavo quel tiro di Messi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thibaut Courtois, portiere del Chelsea, nel post gara del Camp Nou ha ammesso le proprie colpe sui due gol subiti da Messi (il Barcellona vincendo 3-0 ha eliminato i blues dalla competizione): "Hanno sfruttato al massimo i nostri errori, ma a parte questo abbiamo difeso bene, abbiamo provato a creare occasioni, ma siamo stati anche un po' sfortunati colpendo due volte il palo. Abbiamo pagato degli errori individuali, sui gol di Messi non mi aspettavo tirasse subito e non sono riuscito a chiudere le gambe in tempo, ovviamente è un mio errore".