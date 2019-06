© foto di Imago/Image Sport

Willian ha rifiutato un'offerta a dir poco importante dalla Cina. Ne è certo UOL Esporte, secondo il quale l'esterno d'attacco brasiliano avrebbe rifiutato una proposta da circa 40 milioni di euro netti in tre anni per giocare nello Shanghai Greenland Shenhua. Il talento classe '88 sta negoziando da mesi col Chelsea il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2020.