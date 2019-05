Chelsea, David Luiz sul rinnovo: "Amo questo club, sono davvero felice"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il difensore del Chelsea David Luiz, intervistato dai canali ufficiali dei Blues ha commentato così il suo rinnovo fino al 2021: "Sono davvero felice di giocare qui, amo questo club. Ho avuto una bella opportunità e la voglio sfruttare con la stessa fame. La scorsa stagione non è stata positiva per me, soprattutto per gli infortuni, ma quest'anno le cose stanno andando bene. Sono molto contento, ho lavorato duro per giocare ogni partita".