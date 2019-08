© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Chelsea scoppia la grana David Luiz. Il difensore brasiliano, secondo le informazioni riportate da Sky Sports UK, non si è allenato con il resto squadra perché vorrebbe andare all'Arsenal. I Gunners sono interessati, ma non è ancora arrivata alcuna richiesta formale; i Blues, però, non avrebbero intenzione di lasciare andare Luiz perché non potrebbero acquistare un sostituto a causa del mercato bloccato.