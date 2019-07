Chelsea, Davide Zappacosta può partire in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Zappacosta può essere ceduto in prestito. L'esterno del Chelsea non ha trovato molto spazio con i londinesi, dunque i blues potrebbero cederlo in questa finestra di mercato. Come riportato dal London Evening Standard, il titolare in quel ruolo sarà Cesar Azpilicueta. Nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze complessive, di cui 10 in Europa League e 4 in Premier League.