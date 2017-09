Chelsea, Diego Costa rientrato a Londra per definire la sua situazione

© foto di Imago/Image Sport

Diego Costa è rientrato a Londra dopo quasi tre mesi passati in Brasile. E' questa la notizia riportata da diversi media britannici che spiegano come l'attaccante sia arrivato in Inghilterra per provare a sbloccare la situazione col Chelsea. Il giocatore ha forzato la mano per sposare nuovamente il progetto dell'Atletico Madrid ma in estate, complice il blocco di mercato dei Coclhoneros, non è stato possibile. Così Diego Costa tornerà probabilmente ad allenarsi con i Blues e intanto, tramite il suo agente, cercherà di trovare l'accordo per la sua cessione a gennaio.