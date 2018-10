Chelsea, Drinkwater out dai piani di Sarri: il giocatore però non ha fretta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante lo scarso utilizzo, Danny Drinkwater non ha necessità al momento di lasciare il Chelsea. Secondo il Telegraph, infatti il centrocampista - arrivato la scorsa estate per 40 milioni di euro dal Leicester, si è detto disposto ad aspettare la fine della stagione qualora non si presentasse la giusta occasione nel prossimo mercato di gennaio. Fuori dalla lista di Europa League, il giocatore non rientra al momento nei piani di Sarri nemmeno per quello che riguarda il campionato.