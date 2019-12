© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sports in Inghilterra, Danny Drinkwater potrebbe già cambiare maglia dopo i primi mesi passati in panchina al Burnley. Il giocatore, passato alla storia col Leicester di Ranieri, non sta trovando la stessa fortuna da quando è approdato al Chelsea e per ripartire potrebbe cambiare nuovamente squadra per approdare all'Aston Villa.