Chelsea-Eintracht, tegola per Sarri: Kante out. A rischio anche la finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo ultimo match di campionato, contro il Watford, è durato appena 10 minuti e l'infortunio alla coscia destra è sembrato subito serio. Timori confermati, perché N'Golo Kanté non sarà della partita domani contro l'Eintracht Francoforte, nella sfida di ritorno delle semifinali di Europa League. Un'assenza pesantissima, comunicata da Maurizio Sarri in conferenza.

Poche speranze per l'eventuale finale - Il tecnico toscano non è sembrato molto ottimista su un recupero rapido del centrocampista francese: "Ha un problema al muscolo posteriore della coscia, dovrà osservare un paio di settimane di riposo. Possiamo provare a recuperarlo per la finale, anche se non sicuro che ce la possa fare", ha dichiarato.