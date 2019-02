Il Chelsea vince per 3-0 contro il Malmö e ipoteca il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Nonostante questo, però, la panchina di Maurizio Sarri non sembra più così salda come a inizio stagione; a parlare del momento vissuto dall'ex allenatore del Napoli è stato Emerson Parlmieri che, ai microfoni di Sky, ha sottolineato come non sia semplice per il tecnico dei Blues: "Solo Conte aveva vinto al primo anno e anche Guardiola aveva faticato. Siamo con lui, grande allenatore e dobbiamo fare quello che chiede per tornare a vincere anche in campionato" sono state le sue parole.