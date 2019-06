© foto di J.M.Colomo

Il Chelsea dovrà decidere su Mateo Kovacic entro il 30 giugno. Il centrocampista del Real Madrid, in prestito ai blues, vale 50 milioni di euro. Le merengues vogliono sfoltire la rosa e tra i partenti c'è anche il croato. Per capire quale sarà la posizione del calciatore ex Inter bisognerà attendere il nuovo manager dei londinesi, ma i tempi stringono. Nei giorni scorsi il giocatore è stato avvicinato nuovamente all'Inter, ma la formula del prestito con diritto di riscatto potrebbe non essere accettata dal Real Madrid, che vuole cedere i calciatori in esubero già in questa sessione di mercato.