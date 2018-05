Chelsea, escluso il ritorno di Rodgers per colpa di... Musonda Jr

Brendan Rodgers non sarà il nuovo allenatore del Chelsea. Secondo quanto riporta il Telegraph, il tecnico nordirlandese si sarebbe bruciato questa possibilità a causa dello scarsissimo minutaggio concesso in questa stagione con la maglia del Celtic a Charly Musonda Jr. Il centrocampista belga si trova infatti in prestito in Scozia proprio dai Blues, che lo avrebbero voluto vedere protagonista sul campo e non sempre in panchina.