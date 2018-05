Chelsea, Fabregas: "Amo Mourinho. Ma sabato voglio batterlo"

© foto di Imago/Image Sport

Cesc Fabregas ha parlato in vista della finale di FA Cup di sabato contro il Manchester United: "Amo Mourinho, l'ho sempre detto. Gli devo tanto perché fu lui a portarmi al Chelsea. E' stato l'allenatore a me più vicino, per come mi ha trattato e per come mi ha permesso di essere uno dei leader della squadra fin da subito. Ora però voglio batterlo nella finale di sabato, lui e Conte sono bravissimi a preparare queste sfide".