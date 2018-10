Chelsea, Fabregas finisce di nuovo nel Libro dei Guinness

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo record per Cesc Fabregas. Il centrocampista del Chelsea è infatti stato premiato in quanto primo giocatore a raggiungere quota 100 assist in Premier League nel minor tempo possibile (in questo caso 293 incontri). L'assist che ha permesso allo spagnolo di aggiungere un altro importante riconoscimento alla sua bacheca era arrivato in occasione del gol di Willian contro lo Stoke City il 31 dicembre 2016. Fabregas era già detentore insieme a Jamie Redknapp del record per il maggior numero di passaggi al volo in 30 secondi. Se il presente a Londra dell'ex Barcellona non sembra essere troppo roseo (solo quattro presenze finora con mister Sarri), ci ha pensato dunque l'edizione del 2019 del Libro dei Guinnes a regalargli un sorriso.