Chelsea, Fabregas: "Ogni gara una finale ma non dipende solo da noi"

Dopo la vittoria conquistata in casa dello Swansea, il giocatore del Chelsea Cesc Fabregas, autore del gol da tre punti ha detto: "Abbiamo iniziato bene, creato occasioni e avuto il controllo del gioco. Eravamo a nostro agio, ma negli ultimi cinque, 10 minuti del primo tempo abbiamo faticato un po' e poi siamo tornati ad attaccare nella ripresa. Sappiamo che ogni partita è una finale per noi, abbiamo l'opportunità di finire tra le prime quattro, dobbiamo mostrare il nostro orgoglio e che vogliamo davvero farcela, la cosa brutta è che non dipende da noi, ma dobbiamo mettere pressione alle altre".