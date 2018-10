Chelsea, Fabregas stregato da Sarri: "Con lui nuove sensazioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finora ha trovato poco spazio nel Chelsea, ma Cesc Fabregas è rimasto stregato da Maurizio Sarri. "Mai avrei pensato di provare di nuovo le sensazioni che mi sta dando, purtroppo è arrivato un po’ tardi nella mia carriera, mi sarebbe piaciuto averlo prima. Cosa è cambiato? Tutto passa da me. Tocco la palla 100 volte, tutto il gioco passa attraverso me o Jorginho", le parole del centrocampista ex Barcellona e Arsenal riportate da Sportmediaset.it.