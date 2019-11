© foto di Federico Gaetano

Il Chelsea ha intenzione di rinnovare il contratto di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, ex Roma, è stato frenato da diversi infortuni negli ultimi mesi e ha giocato solo 45' in questa stagione; nonostante ciò, riporta il Daily Mail, i Blues hanno intenzione di accelerare le trattative per prolungare l'accordo.